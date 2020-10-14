Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah´ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah´ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.

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