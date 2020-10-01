Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Kartal'ın golcüsü Umut Nayir, 400 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Hajduk Split'e kiralandı.

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