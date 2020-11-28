Beşiktaş, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için idmanı yarıda bırakan Adem Ljajic'in, Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı! Beşiktaş'ta Ljajic'in dışında Vida, Dorukhan, Gökhan Töre, Hasic ve Ersin, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Rıdvan, Serdar Saatçi

Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Kartal, Mensah

Hücum: Nkoudou, Güven, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Atakan