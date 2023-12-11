Son dakika haberi Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."

Kadro dışı kararlarının çıktığı Beşiktaş bu sezon adeta kabus gibi bir sezon geçiriyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından gruptan elenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de umduğunu bulamadı.

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2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı. Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'a emanet etti.

Üç teknik adam ile de istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Süper Lig'de 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalarak henüz ilk yarı tamamlanmadan şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı.

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