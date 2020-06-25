Beşiktaş, 24 Haziran Çarşamba günü yapılan koronavirüs testleri sonucunda iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda iki futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır"