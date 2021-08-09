Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı.

Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.

31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.