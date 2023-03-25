Gökhan Tiryaki, ''Beşiktaş'ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla net borcu 5 milyar 752 milyon TL'dir. Biz banka ve kasadaki paraları düşerek net borcu açıklıyoruz. Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var." ifadelerini kullandı.

AYGÜL: BORÇ 5.2 MİLYAR

Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada kulübün varlıklarının borçlardan düşülmesini gerektiğini söyledi. Aygül: "Ben borcumuza denetleme kurulumuz gibi bakmıyorum. Onların net borç tanımı farklı. Ben bireysel olarak onlarla pek mutabık değilim. Bu sebeple bana göre borç 5.753.843.261 TL değil, 5.275.843.261 TL" dedi.