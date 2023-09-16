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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, derbi maçın kadrosunu açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, derbi maçın kadrosunu açıkladı

        Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Daniel Amartey'in tedavisine devam edildiği ve maç kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:13
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey’in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu:

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