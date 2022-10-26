Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: