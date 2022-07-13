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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp şu mesajı paylaştı:

"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI

Başakşehir, Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi daha önce Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamadan bir alıntı yaparak ilk sinyali verdi.

Göksel Gümüşdağ, 2018 yılında Mesut Özil ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişecek."

Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda bu sözler hatırlatıldı.

Sonrasında ise Başakşehir, Tarkan'ın "Kır zincirleri şarkısıyla Mesut Özil transferini açıkladı:

FENERBAHÇE'DE 37 MAÇA ÇIKTI

Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremedi. İsmail Kartal döneminde 29 Mart 2022'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut takıma veda etti.

37 kez sarı-lacivertli formayı terleten Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024'e kadar sürüyordu.