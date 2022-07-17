Balıkesir'de orman yangını çıktı!

Son dakika... Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.

İHA'nın haberine göre ekiplerin anında müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekipleri de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir