Son dakika haberi Balıkesir'de orman yangını!
Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yangını çıktı. Ormanda saat 14.45'te çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı
Yangın, saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi.
Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.45'te çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangında 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.