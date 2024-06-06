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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de orman yangını! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Balıkesir'de orman yangını!

        Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yangını çıktı. Ormanda saat 14.45'te çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:56
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        Balıkesir'de orman yangını!
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        Yangın, saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi.

        Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi.

        KONTROL ALTINDA

        Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.45'te çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangında 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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