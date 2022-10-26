Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Bigadiç'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Diğer yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.