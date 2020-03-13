Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan saat 17.30'da ortak basın açıklaması yapacak.

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