İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, son 4 günde, 74 ilde, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini; 2 bin 368 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN PEŞİNDEYİZ"

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,

3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,

1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.



2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️



HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat’ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.