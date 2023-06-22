Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 22.06.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberleri
Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan atandı.

BÜLENT TURAN İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen atanırken, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay, Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü
Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü
Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.