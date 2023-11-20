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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianame ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:39
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        Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
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