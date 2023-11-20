Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianame ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" ifadelerini kullandı
Giriş: 20.11.2023 - 12:34 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:39
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.