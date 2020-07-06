İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda 59 kişinin tutuklandığını ifade etti.

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