Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması!

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi sınavların yapılacağını belirledik. Şu ana kadar yapılmış olan sınavlar geçerli sayılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz" dedi.