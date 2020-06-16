Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Her bir çocuğumuz evlerinden maskelerle gelecek. Biz istiyoruz ki daha sakin bir ortam olsun, çok kalabalık olmasın. Sınavdan önce yeni bir maske vereceğiz. Okula giren her çocuğun el dezenfektanı konusunda tedbir aldık. 45 dakikalık arada çocuklar çıkıp hava alıp geldiğinde yeniden maske vereceğiz. Veliler okul bahçesine alınmayacak. Buna dikkat etmek lazım. Arada velilerin çocuklarla temasları söz konusu olabilir. O arada veliler dikkatli olursa, yığılmaya neden olmadan, mümkünse temas etmeden... Her türlü karışıklık çocuklarımızın aleyhine işleyecek. Gözetmenler cerrahi eldiven takmak zorunda. Soru kitapçıklarını normalde çocuklara veriyoruz ama vermeyeceğiz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler" dedi.
HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA SINAVA GİRECEK
Bakan Selçuk, "Geçen sene 3 bin 873 okulda sınav yapmışız. 5 kat artırdık, bu kez 18 bin okulda yapacağız. Nasıl bir tedbir aldığımız çok net görülüyor. Herkes kendi okulunda sınava girecek" diye konuştu.
Sınav esnasında maske takılacak mı sorusuna ise Bakan Selçuk, "Sınav başladığında maske çıkarılabilir, isteyen çocuğumuz çıkarabilir" dedi.
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÖĞRENCİLER DE SINAVA GİREBİLECEK
LGS sınavının bu hafta kesin yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, koronavirüse (Covid-19) yakalanan çocuklarla ilgili şunu söyledi: "Komisyona başvurularak, ayrı tedbirlerin alındığı ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuk hastanede ise ve sınava girmek isterse sınav hastanede yapılır. Görevli sayısını da artırdık. 353 bin kişi görev yapacak. Rehber öğretmenler hiçbir zaman görevlendirilmedi ama bu yıl 18 bin civarından rehber öğretmeni görevli olacak" diye konuştu.
Bakan Selçuk, EBA üzerinden uzaktan eğitimin gelecek yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.
Yeni öğretmen atamaları hakkında da konuşan Bakan Selçuk, "Bu yıl içerisinde ikinci bir 20 bin öğretmen ataması var. Öğretmenlerin sözlü sınavları 22 Haziran'da açıklanacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri ile 6-25 Temmuz tarihlerini belirlemiş durumdayız. 1 Eylül'de de atamalar yapılacak" dedi.
"YAZ DÖNEMİNDE DERS SAATLERİ AZALACAK"
Bakan Selçuk, "Yaz döneminde ders saatleri azalacak, İngilizce eğitimi yapılacak. Çocuklar İngilizcelerini geliştirmek isterlerse EBA TV'deki dersleri izleyebilirler. Her şeyi çocuklarımızın velilerimizin önüne serelim. MEB olarak, T.C. olarak herkese sunalım. Bir de EBA'ya yazın okuma-yazma ile ilgili dersler koyduk. Okuma yazma ile ilgili tedbirleri gözden geçirdik ve içerik hazırladık. Okuyorum yazıyorum kuşağı da 28 Ağustos'a kadar devam edecek" diye konuştu.
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