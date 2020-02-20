Bakan Selçuk'tan Atakan açıklaması!

20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıklayan MEB Bakanı Ziya Selçuk, "(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de" dedi.
HASAR GÖREN OKULLAR NEREYE YAPILACAK?
Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız" ifadelerini kullandı.
"SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAK OKULLARDA KONTENJAN ORANI YÜZDE 10 OLACAK"
Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi ve şunları ekledi: "(LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar."
ATAKAN İÇİN UYARI VE SÖZ
Okuduğu kitaplarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın ailesinin çağrısına yanıt veren Bakan Selçuk, "Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi... Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz" dedi.
"EN AZ 500 METREKARE BAHÇE OLMALI"
"Özel okul açılma şartlarının standartlarını yükseltmek istiyoruz" diyen Selçuk, özel okullarla ilgili mağduriyet yaşanmaması, bazı finansal sorunların eğitimde sıkıntıya yol açmaması, okul açma şartı ve yeterliliği konusunda standartların yükselmesini yasal çerçevede ortaya koyduk. Yönetmelikte de en az 500 metrekare bahçe olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
2 EYLÜL'DEN İTİBAREN...
"Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var" diyen Bakan Selçuk, "2 Eylül'den itibaren her çocuğumuz bilimde, sanatta ne yapıyorsa kayıt altına alıyoruz. Bir çocuk Ağrı'dan İstanbul'a gitti diyelim. Elimizde karneden başka bir şey yoktu ama artık e-portfolyo sayesinde her şeyini görüyoruz. Sonra bunun hepsini dikkate alacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla tarama yapıyoruz, 1 milyon 200 bin çocuğa tarama yapıyoruz. Nokta atışı yapıyoruz. Tüm bunların altyapısı bitti, hayata geçecek" dedi.
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