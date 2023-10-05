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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!

        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 110 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:17
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        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki açıklamasında şunları söyledi:

        "BİN YILIN AFETİ DİYORUM"

        "6 Şubat’ta yaşadığımız deprem, kayıtlara asrın felaketi olarak geçti ancak ben buna, Malazgirt’ten beri yurt tuttuğumuz bu topraklarda, 1000 yılda yaşadığımız en büyük felaket, bin yılın afeti diyorum.

        "DEPREM 14 MİLYON İNSANIMIZI ETKİLEDİ"

        Deprem, doğrudan 11 şehrimizi, toplamda 18 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı etkiledi. Depremin ilk dakikasından itibaren devletimiz sahadaydı, afet bölgesindeydi.

        "810 BELEDİYEMİZİ YÖNLENDİRDİM"

        Sayın Cumhurbaşkanımız, 04.17’de hepimizden önce harekete geçmişti. Her şehre bakanlar, valiler, kaymakamlar görevlendirdi. Devletin bütün imkanları seferber edildi. Ben de o dönem AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı olarak 810 belediyemizi ivedilikle bölgeye yönlendirdim.

        "PEK ÇOK DUYGUSAL OLAY YAŞADIK"

        Yurtdışından gelen yabancı muhataplarımız, 'Bu depremin dörtte biri bizde olsa üstesinden gelemezdik' dediler. Hamd olsun, biz böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Oralarda bizi derinden etkileyen pek çok duygusal olay yaşadık.

        "GURUR VERİCİ HADİSEYE ŞAHİT OLDUK"

        Haccını erteleyip bağış yapan büyüklerden, bisiklet parasını getiren küçüklere, nişandaki takılarını getiren gençlerden, engelli aracıyla yemek yapmaya gelenlere kadar pek çok gurur verici hadiseye şahit olduk.

        Şunu net olarak söyleyebilirim: Bütün bir millet ayaktaydı! Biz de Bakanlık olarak afetin ilk anından itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

        Zaman zaman itirazlarla bazı ufak değişiklikler olsa da 680 bin konut, 170 bin depo, ahır, dükkan gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik.

        "DEPREMİN MALİYETİ 110 MİLYAR DOLAR"

        Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar. Hiç kimse merak etmesin en kısa zamanda sağlıklı, güvenli konutlar inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

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        #6 Şubat depremi
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