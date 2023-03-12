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Son dakika haberi Bakan Özer, LGS sınavı tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu

Giriş: 12.03.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: LGS sınavı tarihi belli oldu! MEB Bakanı Özer açıkladı! - En son haberler
AA

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

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