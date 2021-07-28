Bakan Koca 'son dakika' olarak duyurdu!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz aşı yapılanların sayısını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, Twitter'ından yaptığı paylaşımda "SON DAKİKA: En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 Milyonu geçti" dedi.