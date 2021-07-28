Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi.

Buna göre, Türkiye genelinde illere göre Covid vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.