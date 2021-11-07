Bakan Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir" dedi.