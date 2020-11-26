Bakan Koca yaptığı açıklamada, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi´nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor.

Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" ifadelerini kullandı.

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