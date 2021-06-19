Aşıda yaş sınırı 30'a düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede uygulanan aşıda yaş sınırının 30'a indiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi.

Bakan Koca, öte yandan aşı randevularında yaş sınırının 30’a indiğini hatırlatarak, "Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler" dedi.