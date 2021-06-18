Bakan Koca'dan 18 yaş üstü aşılama için kritik açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" açıklamasında bulundu.

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