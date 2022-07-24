Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Covid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" açıklamaları sonrasında yeniden gündeme gelen güncel koronavirüs vaka tablosu merak konusu oldu. Artan vaka sayıları ile panik yaratan salgında vefat sayısı ve test sayılarının yer aldığı verileri sizler için derledik. İşte detaylar...

24 TEMMUZ KORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

24 Temmuz korona vaka sayısı henüz açıklanmadı. Güncel verilerin ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KORONA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Haftalık can kaybı 96 olurken, 226 bin 532 yeni vaka belirlendi. 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu. Toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71 kişi olurken, toplam vefat sayısı 99 bin 184 kişi oldu.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR!

Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." ifadelerine yer verdi.