Bakan Kasapoğlu'ndan KYK faizi açıklaması

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kredi borçları faizleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak" ifadelerini kullandı.