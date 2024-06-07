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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan'dan kritik telefon | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan kritik telefon

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, yarın İstanbul'da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin'deki son durum ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:27
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        Bakan Fidan'dan kritik telefon
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