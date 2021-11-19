Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bazı bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.

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