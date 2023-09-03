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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika haberi! Bakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı ile görüştü - Güncel haberler - Enerji Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı ile görüştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Katz ile telefonda görüştü. Bakan Bayraktar, "Görüşmede başta doğal gaz olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanları ele alındı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:31
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        Bakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı ile görüştü
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, İsrail Enerji Bakanı Katz ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Söz konusu görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı (Türkiye'ye) bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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