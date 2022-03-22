Bakan Akar'dan Ukrayna'daki tahliyelere ilişkin açıklama

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Tahliye sürecine ilişkin konuşan Bakan Akar, "Mariupol'ü yakından takip ediyoruz. Bölgeden tahliyelerin önümüzdeki saatlerde, günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kiev bölgesinde iki uçağımız var, onların tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna ile temaslarımız sürüyor" diyen Akar, yaptırımlara ilişkin de konuştu. Akar "Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamız söz konusu değil. BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz" dedi.