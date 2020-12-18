İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

İHA'da yer alan habere göre Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Bahçeli ittifak bozmak istiyor’ iddiasına, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama.

Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki” dedi.