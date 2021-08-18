Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gittiği ifade edilmişti.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

Açıklamada, Tacik tarafına bu yönde herhangi bir talebin de iletilmediği ifade edildi. Bugün ise Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani nedenlerle kabul ettik" denildi.