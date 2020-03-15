Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı!

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Palmali Şirketler Grubu sahibi Gurbanoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. İş adamının Levent'teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Gurbanoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

MANSİMOV GURBANOĞLU KİMDİR?

Azeri kökenli iş insanı Mubariz Mansimov, 1998 yılından beri Türkiye’de yaşıyor. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu’ soyadını da alarak Türkiye vatandaşlığına geçti.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu önde gelen denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Grubu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.