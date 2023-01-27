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İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Giriş: 27.01.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA | İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler
HABERTURK.COM

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini öldürdüğü, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Olayın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ve Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir. #TekMilletİkiDevlet" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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