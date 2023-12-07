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        Haberler Dünya Son dakika haberi Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

        Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 07:52 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:05
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        Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem
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        Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

        Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

        Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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        #Deprem
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