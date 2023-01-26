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Son dakika haberi AYM’den HDP’nin talebiyle ilgili flaş karar!

Anayasa Mahkemesi, HDP davasında 'karar ertelensin' başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, HDP'nin talebini reddetti

Giriş: 26.01.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AYM’den HDP’nin talebiyle ilgili flaş karar!
AA

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin "kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin" talebini reddetti. HDP’nin sözlü savunmasını 14 Mart’ta yapması kararlaştırıldı.

HDP, Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasının ardından kapatma davasında kararın seçim sonrasına bırakılmasını talep etmişti.

Parti ayrıca Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke kararının da seçim sonuna bırakılmasını istedi.

Yüksek Mahkeme her iki talebi de oybirliği ile reddetti. Bloke kararına karşı HDP’ye 15 gün süre verilirken, esasa ilişkin savunma için de tarih belirlendi. HDP, 14 Mart’ta esasa ilişkin sözlü savunma yapacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AA'da yer alan habere göre de ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Bunun ardından HDP yetkililerinin belirlenecek bir günde yapacağı sözlü savunmanın ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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