Samsun’un Canik ilçesinde 3 Temmuz 2012’de meydana gelen sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlulukları olduğu gerekçesiyle 13 belediye yöneticisi ve Devlet Su İşleri 7’nci Bölge Müdürlüğü görevlisi hakkında soruşturma izni istedi.
Samsun Valiliği, DSİ 7’ci Bölge Müdürlüğü’ndeki görevliler için, İçişleri Bakanlığı da belediye görevlileri için soruşturma izni verdi. Ancak itirazlar sonucunda; Danıştay İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izinlerini kaldırdı.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Bu gelişme üzerine Savcılık, 13 belediye görevlisi hakkındaki soruşturma evrakını işlemden kaldırdı. DSİ 7’ci Bölge Müdürlüğü’ndeki görevliler hakkında ise sel felaketinin meydana gelmesinde herhangi bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
AYM’YE TAŞINDI
Takipsizlik kararının kesinleşmesi üzerine sel felaketinde bir toplu konut projesinin bodrum katında üç yakınlarını kaybeden iki kişi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, ölüm olaylarının etkili soruşturulmaması nedeniyle yaşam haklarının ihlal edildiği belirtildi.
AYM İHLAL KARARI VERİLDİ
Başvuruyu kabul edilebilir bulan Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucu iki vatandaşa 40’ar bin TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.
SORUŞTURMA YENİDEN AÇILACAK
Yüksek Mahkeme yeniden soruşturma yapılarak, ihlalin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine de karar verdi. Bu karar sonrası hakkında takipsizlik kararı verilen dönemin, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü yöneticileri hakkındaki soruşturma yeniden açılacak.
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