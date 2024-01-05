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        Haberler Gündem Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı

        Son dakika haberi Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen suç yapılanmasıyla ilgili 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:47
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        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
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        "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

        İddianamede şu ifadeler yer aldı:

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora KAPLAN suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma

        kapsamında 28'si tutuklu, 61 şüpheli ile ilgili olarak ( 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ve ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçlarından, 1 şüpheli hakkında ise sadece kasten yaralama suçundan ) Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kovuşturma yapılmak üzere iddianame tanzim edilmiştir. 26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.

        Soruşturma kapsamında bir kısım kamu görevlilerine isnat edilen rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları yönünden evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları yönünden evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan

        Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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