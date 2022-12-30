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Son dakika haberi Aydın'da restoranda patlama! 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 5 kişinin de yaralandığı açıklandı

Giriş: 30.12.2022 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Aydın'da restoranda patlama! 7 kişi hayatını kaybetti
AA

Son dakika... Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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