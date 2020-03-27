MSB: Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.

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