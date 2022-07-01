Artvin'de heyelan! 1 kişi yaşamını yitirdi

Artvin’in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde meydana gelen heyelanda, uluslararası taşımacılık yapan bir TIR toprak altında kaldı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olayda TIR sürücüsünün cansız bedenine ulaşılırken, toprak altında başka araç olup olmadığı araştırılıyor.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 TIR'ın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Doruk, 2 TIR'ın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 TIR'da ise hasar oluştuğunu kaydetti.

Fotoğraflar: AA