Silahla oyun bir can daha aldı

İHA

Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti. Tarlaya diktikleri hedefi vurmaya çalışan gençlerden biri vurularak hayatını kaybetti.



Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Vedat Caner ile 2 arkadaşı tarlada hedef olarak diktikleri şişeye tabanca ile ateş etti. Atış sırası kendine gelen Caner, silahı aldığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Caner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Vedat Caner'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri olayın kaza olup olmadığını araştırıyor.