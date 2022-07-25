Arazi anlaşmazlığı faciayla bitti! Ölenler var!

İHA

Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

JANDARMA OLAY YERİNE GİTTİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların kullanıldığı kavgada Yılmaz C., Erdoğan K., ve Murat K. olay yerinde hayatını kaybederken Murat C. ise yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.