Son dakika haberi Ante Rebic'in maliyeti açıklandı

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Beşiktaş, kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Hırvat oyuncu Ante Rebic'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlıların Rebic'in transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Beşiktaş’ın transfer görüşmeleri yaptığı 29 yaşındaki Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul’a geldi. Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

Ante Rebic kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 21 Eylül 1993 (29)

Doğum yeri: Split / Hırvatistan

Boy: 1,85 m

Baş mevki: Sol Kanat

Yan mevki: Santrafor - Forvet Arkası

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 6 milyon €

Oynadığı takımlar: RNK Split, Fiorentina, RB Leipzig, Hellas Verona, Frankfurt, Milan

Toplam performans: 313 maç 73 gol 35 asist