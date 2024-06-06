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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Alt taraftaki yangın kontrol altına alındı. Üst tarafta devam eden yangın da kontrol altına alınmak üzere. Rüzgar etkili oluyor" dedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. REKLAM Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı. Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.